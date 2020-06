piscines

Spécialiste des produits piscines en Charente. Afin d’entretenir efficacement sa piscine le particulier aura le choix entre différents accessoires de piscine qui lui permettront de nettoyer et de filtrer efficacement l’eau de son bassin. Parmi les accessoires indispensables : robots piscines, bâches à bulles, bâches d’hiver pour piscines ou encore liners…En cas de formation d'algues dans l'eau du bassin la solution est : de vérifier le pH; Effectuer une chloration choc, laver et rincer le filtre; Brosser les parois de la piscine; mettre une ou plusieurs cartouches de floculant dans le skimmer et utiliser un anti-algues concentré. Filtration permanente au moins pendant 24 h. Votre conseil sur la Charente 16